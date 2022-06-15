Минск, , 23:58 — REGNUM Команда экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской встретилась в Копенгагене с представителями компаний Google и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и договорилась с ними о цензурировании белорусского контента. Об этом на YouTube-канале Тихановской рассказал советник лидера белорусской оппозиции Франак Вячорка.

Цензура ИА REGNUM

«Сейчас вы видите, что и в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) , и в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) , в Google появляются пропагандистские видео, признательные ролики ГУБОПиКа [на них граждане признаются в совершении правонарушений]. Мы спросили: «Каким образом эти ролики можно заблокировать?» Нам сказали, что уже сотни роликов были заблокированы, как и аккаунты, с которых эти ролики размещались» Франак Вячорка (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Вячорка призвал белорусских граждан сообщать о появлении «пропагандистских» роликов в специальный чат-бот команды Тихановской для передачи этой информации в Google и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с целью блокировки этого контента.

Как сообщало ИА REGNUM, в мобильном приложении Telegram 4 июня перестал открываться провластный белорусский канал «Жёлтые сливы».