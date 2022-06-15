Вашингтон, 15 июня, 2022, 21:32 — ИА Регнум. В США есть понимание того, какие вооружения нужны Украине, а американские военные поддерживают постоянный контакт с официальным Киевом, сообщил 15 июня на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по Украине шеф Пентагона Ллойд Остин.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин

«Мы понимаем, в чем они нуждаются, потому что генерал Марк Милли поддерживает постоянный контакт с его коллегой, иногда это происходит дважды в неделю», — заявил Остин.

По его словам, Вашингтон поставляет Украине даже больше, чем она просит.

«Когда вы ведёте бои, вам всегда не хватает чего-то, всегда хочется больше, вы всегда хотите больше, чем есть. Поэтому я понимаю украинцев, и мы постараемся, чтобы у них было все необходимое», — сказал Остин.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня Вашингтон заявил о выделении нового пакета военной помощи украинским нацистам на общую сумму $1 млрд.