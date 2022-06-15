Мостар, , 23:38 — REGNUM В городе Мостар в Боснии и Герцеговине вандалы полностью уничтожили партизанское кладбище. Об этом 15 июня сообщили боснийские СМИ.

Мостар. Босния и Герцеговина David Dufresne

На кладбище, которое уже годами оскверняют местные вандалы, на этот раз были уничтожены все 700 памятных досок.

«Ранее писали оскорбительные надписи, разбивали несколько досок, но такого масштабного уничтожения более 700 памятных досок, установленных в честь погибшей мостарской молодежи, никогда не было», — написал историк из Мостара Драган Марковина на своей странице в соцсетях.

Марковина добавил, что все это происходит в момент, когда мэр города Мостар отказывается принять делегацию Союза антифашистов БиГ.

«Это требует серьезных демонстраций и как можно скорее», — цитирует слова историка телеканал РТС.

Напомним, что в конце мая Союз антифашистов и ветеранов Народно-освободительной войны (1941−1945 гг) призвал мэра города Мостар Марио Кордича остановить уничтожение партизанского кладбища. Это кладбище внесено в список национальных памятников БиГ первой категории.