Рим, , 21:30 — REGNUM Снижение поставок газа из России в Италию на 15% — своеобразный «ответ» России на рассуждения европейских политиков о возможном эмбарго, заявил 15 июня глава компании Nomisma Energia Давиде Табарелли.

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Он отметил, что действия Москвы являются «довольно деликатными» и если бы сокращение поставок началось зимой, ситуация была бы значительно хуже.

Однако и сейчас ситуация для ЕС в целом и Италии в частности является «опасной», хранилища заполняются медленнее, чем обычно, заявил эксперт.