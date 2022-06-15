Бухарест, , 21:31 — REGNUM Землетрясение силой в 2 балла по шкале Рихтера произошло в уезде Вранча в сейсмически опасной зоне на юго-востоке Румынии. Об этом 15 июня сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Землетрясение Martin Luff

По сведениям румынского Национального института геофизики (НИГ), подземный толчок был зафиксирован в 19:12 по местному времени в районе Среднекарпатского хребта.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 33 километра. Жертв и разрушений нет.

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