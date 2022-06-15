Вологда, , 21:28 — REGNUM На Украине в ходе военной специальной операции погиб военнослужащий Андрей Шапкин из Вологодского района Вологодчины. Об этом в соцсетях сообщил глава муниципалитета Сергей Жестянников.

Свеча Зоя Емельянова © ИА REGNUM

«Андрей Алексеевич Шапкин — еще один наш земляк отдал жизнь за мир в ходе спецоперации на территории Украины, — написал Сергей Жестянников. — Известие о том, что наш солдат пропал без вести, пришло еще в конце зимы. И мы вместе с родными и близкими Андрея Алексеевича ждали и надеялись, что он вернется. Но, к сожалению, сейчас подтвердилось, что он погиб. Погиб с честью, настоящий герой».

Андрею Шапкину было 29 лет, у него остались жена и дочь.

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