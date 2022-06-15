Вашингтон, , 21:31 — REGNUM Боевик «Топ Ган: Мэверик» признан самым кассовым фильмом в США в 2022 году. Об этом сообщил портал «Канобу» 15 июня.

Том Круз в фильме «Топ Ган: Мэверик» Кадр из трейлера

Так, картина с Томом Крузом сумела заработать в домашнем прокате $401 млн, тем самым получив статус наиболее коммерчески успешного релиза в США в 2022 году. Помимо этого, боевик стал вторым самым кассовым фильмом в прокате США после пандемии, уступив первое место кинокомиксу «Человек-паук: Нет пути домой».

Напомним, премьера ленты «Топ Ган: Мэверик» в США состоялась 27 мая 2022 года. Мировые сборы фильма на текущий момент составляют $755 млн.

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