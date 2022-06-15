Милан, Италия, 15 июня, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Правительство Италии должно делать для решения проблем граждан «больше», иначе «производящие слои», которые поддерживали это правительство, перестанут его поддерживать, заявил в интервью Corriere della Sera 15 июня лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Governo.it Маттео Сальвини

«Лига» также входит в состав правящей коалиции — вместе с леволибералами и популистами.

Премьер-министр Марио Драги слишком сильно прислушивается к либералам, политика правительства «разбалансирована», добавил Сальвини.

Ранее лидер «Лиги» заявил, что миллионы итальянцев «боятся прихода осени», поскольку их беспокоит рост цен на бензин и снижение реального уровня доходов.

Выборы в Италии должны пройти весной 2023 года. В случае распада правящей коалиции они могут состояться уже осенью 2022 года.