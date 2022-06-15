Москва, 15 июня, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Украинские боевики размещают свои огневые позиции в зданиях медицинских учреждений, подвергая риску мирных жителей, сообщил 15 июня журналистам глава Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Petroart.ru Больница

Так, в посёлке Нью-Йорк (ДНР) в корпусах поликлиники, в посёлке Доброполье (ДНР) в зданиях больницы и на станции скорой медицинской помощи ВСУ оборудовали казармы, огневые позиции и склады боеприпасов.

На прилегающей к медицинским объектам территории украинские боевики разместили бронетехнику, артиллерию, РСЗО, миномёты и крупнокалиберные пулемёты. Они специально не стали проводить эвакуацию жителей близлежащих районов.