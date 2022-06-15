Ноттингем, Великобритания, 15 июня, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ноттингем Форест» планирует арендовать 25-летнего голкипера «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дина Хендерсона. Об этом 15 июня сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Юнайтед»

По информации источника, «Ноттингем Форест» также планирует включен в сделку по арендному соглашению опцию выкупа футболиста за 20 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Дин Хендерсон принял участие лишь в трех матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых пропустил два мяча. Один раз голкиперу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

Текущее соглашение Хендерсона с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 30 июня 2025 года. Трансферная стоимость английского голкипера, по оценкам портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.