Милан, Италия, 15 июня, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Миллионы итальянцев боятся прихода осени, заявил 15 июня лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

Граждан беспокоят рост цен на бензин, снижение реального уровня доходов, иные вопросы личной экономики, отметил он.

Правительство должно увеличить объемы поддержки граждан, заявил лидер партии, входящей в правящую коалицию. «Лига» ждет, что премьер-министр Марио Драги ответит на вопросы депутатов при следующем отчете правительства перед парламентом, добавил Сальвини.