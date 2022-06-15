15 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 21:48 — REGNUM Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон обеспокоен положением украинских войск и работает в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить их всем необходимым, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 15 июня в социальной сети «ВКонтакте».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Энтони Блинкен U.S. Department of State

«Как она всегда и поступала, Америка тушит пожар бензином», — отмечает Артём Л.

Многие пользователи скептически восприняли это высказывание американского госсекретаря, потому что не раз было доказано, что США беспокоит только личная выгода.

«Мне как-то не особо верится в то, что Штаты реально обеспокоены положением украинских войск. Своим положением они обеспокоены, но точно не чужим», — поделилась своим мнением Ляйсан И.

«Америка обеспокоена лишь своим положением, а оно не очень радужное, ведь экономика у них шатается только так, а экономику России им так и не удалось сломить», — отметил Эрмин Х.

Некоторые комментаторы отмечают, что Америку не заботит будущее украинского народа, её волнует, что нацистский режим Зеленского слишком быстро проигрывает Российской Федерации.

«Если бы США не просто искали выгоду, а хоть чуть-чуть были заинтересованы в благополучии украинцев, давно бы дали отмашку своей собачёнке Зеленскому, ещё во время Минских соглашений. Был бы мир, но им нужна война», — убеждена Алла К.

«Беспокоится потому, что рушится вся конструкция западного мира, а само НАТО воевать не будет», — указывает Валерий З.

Часть людей полагает, что Россия слишком быстро продвигается и такая стремительная денацификация Украины может обернуться большими проблемами для Соединённых Штатов.

«Обеспокоены тем, что Зеленский пока что ещё не всех укронацистов на бойню отправил? До какой чудовищной и лютой ненависти киевскому режиму надо дойти, чтобы на убой отправлять с могилизацией холостых женщин и детей с 16-ти лет?! Почему население Украины готово самоуничтожиться?!» — задаётся вопросом Роза В.

«Конечно, США же нужно вывезти всё зерно с Украины, вот они и обеспокоены положением украинских боевиков. А то отступят раньше времени, и тогда США ничего не заработают. Негоже марионетке сдаваться не по приказу», — пишет Виктория К.

Ряд пользователей указывает на то, что чем дольше Америка продлевает агонию Украины, тем больше руководство США сумеет наворовать денег.

«США интересует только отмыв денег за счёт Украины. Всё остальное, что они говорят — чисто для глупой публики. Американская финансовая помощь киевскому режиму будет разворована не только киевским режимом, а в первую очередь верхушкой США», — уверен Генрих Б.

Украина и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто уверены, что мир на Украине может наступить в любую минуту лишь по щелчку пальцев из Вашингтона, но самому Вашингтону жизненно важно, чтобы война продолжалась как можно дольше.

«Нечего он не обеспокоен — опять кинул слова на ветер, дал надежды ложные. Если они хотели положить конец конфликту, то давно бы уже нашли решение проблемы, но им плевать на всё это. Там же деньги важней, а не люди», — подметила Аделина Г.

Напомним, 15 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в эфире телеканала PBS о том, что Вашингтон обеспокоен положением украинских войск и работает «в режиме 24/7», чтобы обеспечить их всем необходимым.