Милан, Италия, , 21:22 — REGNUM Дополнительные расходы предприятий Италии из-за роста цен на энергоносители в 2022 году могут составить до 81 млрд евро, с таким заявлением выступили 15 июня в национальной ассоциации промышленников Confindustria.

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Ранее эксперты оценивали вероятный объем дополнительных расходов в 68 млрд евро.

Из-за этих расходов конкурентоспособность итальянских предприятий всех секторов экономики может заметно снизиться, особенно в сравнении с Германией и Францией, где предприятия тоже страдают, но в меньше степени, отметили промышленники.