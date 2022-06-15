Стамбул, Турция, , 21:20 — REGNUM 15 июня на официальном сайте турецкого футбольного клуба «Бешикташ» объявили, что клуб на правах свободного агента пополнил 32-летний опорный полузащитник «Вулверхэмптона» и сборной Марокко Ромен Саисс.

Эмблема клуба «Бешикташ» Firuza

Соглашение Ромена Саисса с «Бешикташем» рассчитано на два года до конца сезона 2023/24. Трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.

Саисс выступал за «Вулверхэмптон» с 30 августа 2016 года после перехода из французского клуба «Анже» за 4 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Ромен Саисс принял участие в 31-м туре Английской Премьер-лиги 2021/22, в котором отметился двумя забитыми мячами и получил шесть желтых карточек.