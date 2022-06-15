Милан, Италия, 15 июня, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте, итальянский футбольный клуб «Милан» принял решение выкупить 31-летнего бразильского нападающего «Кротоне» Джуниора Мессиаса за 4,5 миллиона евро.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

В прошедшем сезоне Джуниор Мессиас, выступая за «Милан» на правах аренды, принял участие в 26-ти матчах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил две желтые карточки.

Мессиас выступал за «Кротоне» с 30 января 2019 года после перехода из «Гоззано» за 400 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.