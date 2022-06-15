Вашингтон, 15 июня, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Ежедневные людские потери украинских вооруженных формирований оцениваются военными США примерно в 100 человек убитыми и до 300 человек ранеными, заявил 15 июня председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.

ИА REGNUM Мешки с трупами украинских боевиков

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с шефом Пентагона Ллойдом Остином по итогам третьего заседания контактной группы по военной помощи Украине.

«В СМИ вы могли прочесть, что Украина теряет по 100 человек убитыми и от 100 до 300 человек ранеными. Я бы допустил, что это примерно соответствует нашим оценкам. При этом я не хочу вам раскрывать наши собственные данные», — рассказал Милли.

При этом он пояснил, что первичные данные зачастую оказываются неточными.