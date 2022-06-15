Москва, , 21:30 — REGNUM Известную журналистку Ксению Собчак объявили в розыск судебные приставы из-за неуплаты налогов. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда» 15 июня.

Ксения Собчак Дарья Драй © ИА REGNUM

Выяснилось, что фирма «Джун энд Джулай», совладелицей которой является Собчак, имеет налоговую задолженность в размере 86,5 тыс. рублей. Журналистка пока что публично не прокомментировала эту информацию.

Напомним, Ксения Собчак обладает несколькими видами доходов. Так, журналистка получает деньги от рекламы, интервью, корпоративов, ресторанного бизнеса и собственной линии одежды.

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