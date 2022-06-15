Москва, , 21:19 — REGNUM Представители БРИКС по безопасности на прошедшей видеоконференции обсудили ряд новых вызовов, связанных с противодействием терроризму и распространению наркотиков. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности России.

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Среди обсужденных вопросов указана тема «координации стран по использованию космоса исключительно в мирных целях». Также участники говорили о том, какие совместные усилия необходимы для недопущения энергетических и продовольственных кризисов.

Обсуждались и меры борьбы с эпидемиями, необходимость ограждать мир от «военно-биологических экспериментов». Также участники говорили о противодействии терроризму и о безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий.

С российской стороны на конференции выступил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Пресс-служба Совета безопасности добавила, что он в своей речи высказал заинтересованность России «в честном и стабильном сотрудничестве со всеми партнерами в целях сохранения мира и противодействия общим вызовам и угрозам».

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