Серов, Свердловская область, , 21:11 — REGNUM Жительница Серова Свердловской области осуждена за клевету на одну из сотрудниц регионального управления Роспотребнадзора. Об этом сообщили журналистам в ведомстве.

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По данным следствия, пенсионерка высказалась на собрании жильцов многоквартирного дома, также на мероприятии присутствовала и сотрудница. Местная жительница публично заявила о якобы имевшем место случае взяточничества.

Сотрудница подразделения обратилась в суд. И мировой суд оштрафовал пожилую женщину на пять тысяч рублей.