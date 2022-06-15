Турин, Италия, , 21:10 — REGNUM Ситуация с засухой в долине реки По и обмелением реки ухудшается, передают национальные СМИ 15 июня со ссылкой на экспертные исследования.

Засуха (сс) Tama66

В некоторых районах регионов Ломбардия и Пьемонт дождей не было уже почти четыре месяца — 110 дней.

Ранее в бизнес-ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti заявили, что засуха обходится стране в 1 млрд евро ежегодно и призвали исправлять ситуацию немедленно, используя средства, полученные в рамках кредитов ЕС на борьбу с последствиями коронакризиса.