Турин, Италия, 15 июня 2022, 21:10 — REGNUM Ситуация с засухой в долине реки По и обмелением реки ухудшается, передают национальные СМИ 15 июня со ссылкой на экспертные исследования.
В некоторых районах регионов Ломбардия и Пьемонт дождей не было уже почти четыре месяца — 110 дней.
Ранее в бизнес-ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti заявили, что засуха обходится стране в 1 млрд евро ежегодно и призвали исправлять ситуацию немедленно, используя средства, полученные в рамках кредитов ЕС на борьбу с последствиями коронакризиса.