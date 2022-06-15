Турин, Италия, 15 июня, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Ситуация с засухой в долине реки По и обмелением реки ухудшается, передают национальные СМИ 15 июня со ссылкой на экспертные исследования.

(сс) Tama66 Засуха

В некоторых районах регионов Ломбардия и Пьемонт дождей не было уже почти четыре месяца — 110 дней.

Ранее вбизнес-ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti заявили, чтозасуха обходится стране в 1 млрд евро ежегодно и призвалиисправлять ситуацию немедленно, используя средства, полученные в рамках кредитов ЕС на борьбу споследствиямикоронакризиса.