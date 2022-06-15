Рим, 15 июня, 2022, 21:07 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Италии было выявлено 31 885 новых случаев коронавируса, сообщили в министерстве здравоохранения 15 июня.

(сс) Adert Временный госпиталь для больных коронавирусом в Италии

В последнее дни растет количество госпитализаций, в том числе в отделения интенсивной терапии, отметили эксперты.

Вирус носит эндемический характер, «волны» будут время от времени повторяться, заявили представители министерства.