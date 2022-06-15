Рим, 15 июня, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Сокращение поставок российского газа в Италию «в настоящее время не является критическим», заявил 15 июня министр по делам экологической трансформации экономики Роберто Чинголани.

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Власти непрерывно проводят оценку ситуации с поступлением объемов газа в страну, отметил он.

Ранее в «Газпроме» сообщили итальянскому оператору Eni, что объем поставок газа будет снижен на 15%.

Причины сокращения не раскрываются. Ранее в «Газпроме» сообщили о сокращении поставок природного газа по «Северному потоку» из-за невозврата компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта.