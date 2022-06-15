Вашингтон, , 21:05 — REGNUM В новый набор американской военной помощи нацистской Украине включены реактивные боеприпасы для РСЗО, 18 гаубиц, 36 тыс. снарядов для них, а также транспорт для их буксировки, сообщил 15 июня журналистам министр обороны США Ллойд Остин.

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Он также заявил, что украинским нацистам будут переданы два комплекса противокорабельных ракет «Гарпун», несколько тысяч защищенных радиостанций, приборы ночного видения, а также тепловизоры и другие оптические приборы.

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