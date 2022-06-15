Вашингтон, 15 июня, 2022, 21:05 — ИА Регнум. В новый набор американской военной помощи нацистской Украине включены реактивные боеприпасы для РСЗО, 18 гаубиц, 36 тыс. снарядов для них, а также транспорт для их буксировки, сообщил 15 июня журналистам министр обороны США Ллойд Остин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

Он также заявил, что украинским нацистам будут переданы два комплекса противокорабельных ракет «Гарпун», несколько тысяч защищенных радиостанций, приборы ночного видения, а также тепловизоры и другие оптические приборы.