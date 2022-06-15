Москва, 15 июня 2022, 21:30 — REGNUM Гуманитарную акцию, организованную ВС РФ по выводу мирных жителей города Северодонецка (ЛНР) с территории завода «Азот», сорвала украинская сторона, сообщил 15 июня журналистам глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Выход людей по гуманитарному коридору должен был состояться с 8:00 мск до 20:00 мск: коридор был открыт ВС РФ в северном направлении — в город Сватово (ЛНР).
В это время украинские боевики вели беспорядочный огонь по жилым кварталам Северодонецка с территории промзоны. С 08:20 мск они стреляли из миномётов калибра 120 мм, с 09:40 мск — из танковых пушек.
Киев воспользовался гуманитарной паузой, чтобы осуществить перегруппировку ВСУ «на более выгодные позиции» и восстановить их боеспособность, «прикрываясь мирными жителями как живым щитом».
Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что в плену у обезумевших террористов на комбинате «Азот» находятся старики, дети, женщины.
Он от лица Москвы заявил, что «для выхода мирных жителей с территории комбината «Азот» никаких препятствий нет, за исключением принципиального решения самих киевских властей и командиров националистических формирований продолжать удерживать мирных граждан в качестве живого щита».
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