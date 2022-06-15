Москва, 15 июня, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Гуманитарную акцию, организованную ВС РФ по выводу мирных жителей города Северодонецка (ЛНР) с территории завода «Азот», сорвала украинская сторона, сообщил 15 июня журналистам глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боевики

Выход людей по гуманитарному коридору должен был состояться с 8:00 мск до 20:00 мск: коридор был открыт ВС РФ в северном направлении — в город Сватово (ЛНР).

Михаил Мизинцев «Несмотря на принятые Российской Федерацией беспрецедентные меры, киевские власти цинично сорвали проведение гуманитарной операции».

В это время украинские боевики вели беспорядочный огонь по жилым кварталам Северодонецка с территории промзоны. С 08:20 мск они стреляли из миномётов калибра 120 мм, с 09:40 мск — из танковых пушек.

Киев воспользовался гуманитарной паузой, чтобы осуществить перегруппировку ВСУ «на более выгодные позиции» и восстановить их боеспособность, «прикрываясь мирными жителями как живым щитом».

Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что в плену у обезумевших террористов на комбинате «Азот» находятся старики, дети, женщины.

Михаил Мизинцев «Лицемерно не отдав им приказ о прекращении сопротивления, Киев фактически «назначил» их очередными «мучениками», как это было в Мариуполе».

Он от лица Москвы заявил, что «для выхода мирных жителей с территории комбината «Азот» никаких препятствий нет, за исключением принципиального решения самих киевских властей и командиров националистических формирований продолжать удерживать мирных граждан в качестве живого щита».