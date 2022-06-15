Саутгемптон, Великобритания, , 21:04 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, «Саутгемптон» в ближайшее время завершит сделку по трансферу 20-летнего ирландского голкипера «Манчестер Сити» Гэвина Базуну.

По информации источника, «святые» заплатят «горожанам» 12 миллионов евро за переход вратаря. При этом трансферная стоимость Гэвина Базуну, по оценкам портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.

Гэвин Базуну выступает за «Манчестер Сити» с 8 февраля 2019 года после перехода из «Шэмрук Роверс» за 500 тысяч евро. Текущее соглашение Базуну с «горожанами» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В прошедшем сезоне Гэвин Базуну, выступая за «Портсмут» на правах аренды, принял участие в 44-х матчах Первой Лиги 2021/22, в которых пропустил 51 мяч. Шестнадцать раз Базуну удалось сохранить ворота в неприкосновенности.