Саутгемптон, Великобритания, 15 июня, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, «Саутгемптон» в ближайшее время завершит сделку по трансферу 20-летнего ирландского голкипера «Манчестер Сити» Гэвина Базуну.

«Манчестер Сити»

По информации источника, «святые» заплатят «горожанам» 12 миллионов евро за переход вратаря. При этом трансферная стоимость Гэвина Базуну, по оценкам портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.

Гэвин Базуну выступает за «Манчестер Сити» с 8 февраля 2019 года после перехода из «Шэмрук Роверс» за 500 тысяч евро. Текущее соглашение Базуну с «горожанами» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В прошедшем сезоне Гэвин Базуну, выступая за «Портсмут» на правах аренды, принял участие в 44-х матчах Первой Лиги 2021/22, в которых пропустил 51 мяч. Шестнадцать раз Базуну удалось сохранить ворота в неприкосновенности.