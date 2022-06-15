Подгорица, 15 июня, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Черногории Филипп Аджич вернет на работу двух пилотов вертолётного подразделения МВД Черногории, которые 5 сентября 2021 года отказались перевезти до Цетиньского монастыря митрополита Сербской православной церквиИоанникия и патриарха СербскогоПорфирия. Об этом сообщили черногорские СМИ 15 июня.

(сс) Sailko Цетинский монастырь. Черногория

Сразу же по вступлении в должность Аджич запросил информацию об отстранении от должности пилотов Дражена Влаховича и Игоря Делевича.

«Адвокаты Влаховича и Делевича обжаловали решение об отстранении от должности, но министр Аджич вернет их на работу еще до окончания судебного процесса», — сообщил источник близок черногорском МВД порталу ЦдМ.

Напомним, что из-за блокады дороги в Цетинье со стороны черногорских националистов, митрополит Иоанникий и патриарх Порфирий 5 сентября не смогли добраться до Цетиньского монастыря, где должна была пройти церемония интронизации нового митрополита Черногорско-Приморского. Было принято решение перебросить двух духовников СПЦ в Цетинье на вертолете. Двое пилотов МВД Черногории отказались выполнить эту задачу. Тем не менее, митрополит Иоанникий и патриарх Порфирий все-таки добрались до Цетиньского монастыря на вертолете и церемония интронизации прошла в запланированный день и в соответствии с церковными традициями.