Москва, 15 июня, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Пользователи Сети обнародовали сумму, которую получает певица и блогер Аня Pokrov (Анна Покровская) за одно выступление на корпоративе. Об этом написал Telegram-канал «‎Звездач»‎ 15 июня.

Скриншот Аня Pokrov

Как сообщил источник, выступление артистки, в ходе которого она исполнит три или четыре песни, обойдётся его организаторам в 850 тыс. рублей. Стоит отметить, что в стоимость также включены фотосессия и автограф-сессия.

Напомним, Аня Pokrov прославилась благодаря участию в тиктокерском доме Dream Team House в 2020 году. В настоящий момент активно занимается музыкальной деятельностью.