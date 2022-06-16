Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 09:30 — ИА Регнум. На плечи малого и среднего бизнеса России ложится бремя адаптации к глобальным изменениям в экономике. Для этого ему нужно время и поддержка, заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, выступая на панельной сессии «Новая экономическая политика для МСП» Петербургского международного экономического форума. «Давайте не забывать, — отметил он, — что мы, как потребители, можем каждый день поддерживать малый бизнес».

Agency-kaluga Малый бизнес

Исаевич рассказал, что Корпорация МСП запустила льготную программу кредитования отечественных высокотехнологичных компаний под 3%. Особенное внимание уделяется 16 направлениям, среди которых — искусственный интеллект, новые производственные технологии, технологии новых материалов и веществ. Гендиректор Корпорации МСП подчеркнул, что эти наработки в перспективе вернут отечественную экономику к прежним скоростям. «Инновационность компаний оценивают региональные и отраслевые эксперты при корпорации, — пояснил он. — Уже одобрены первые 20 заявок на общую сумму 5,3 млрд рублей».

Перед отечественной экономикой не стоит цель импортозаместить все, подчеркнул Александр Исаевич. Одной из задач, по его словам, является перенастройка разорванных кооперационных цепочек. Одновременно, по словам гендиректора Корпорации МСП, надо снижать уровень скепсиса по отношению к российским товарам. «Я думаю, все согласны, что у нас есть какое-то предубеждение: если иностранное — значит лучше. Но часто это не более чем стереотип, иногда мы даже не знаем, что покупаем свое», — подчеркнул он.

Корпорация МСП за месяц создала на цифровой платформе МСП. РФ площадку, облегчающую российским производителям поиск новых рынков сбыта и надежных поставщиков взамен ушедших иностранных компаний. Также запущены механизмы финансовой поддержки производителей, позволяющие получить «быстрые деньги по сниженным ставкам».