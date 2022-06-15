15 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 21:39 — REGNUM Заявление вице-премьера Виктории Абрамченко о том, что в России экспериментируют над созданием отечественной упаковки для продуктов, чтобы у страны появилась возможность заместить импортную, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 15 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Продукты Иван Шилов © ИА REGNUM

Виктория Абрамченко Government.ru

«Пару лет и западное дорогое барахло будет заменено на российские бренды», — ожидает Артур К.

Многие пользователи оказались крайне недовольны тем, что Российская Федерация, оказывается, неспособна сама себя обеспечить банальной упаковкой для продуктов.

«И это надо было делать даже не вчера», — подметил Станислав З.

«Вот это я понимаю прогресс. Упаковку они импортозамещают. Слава богу, что для использования туалетной бумаги нет большой надобности её белить, иначе бы Россия массово перешла на газеты и лопух. Стыдно должно быть. Причём не народу, а тем подонкам, которые рушили страну на протяжении 30 лет», — указывает Артём Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что с каждым днём становится всё больше и больше откровений относительно отсутствия в России того или иного производства, без которого невозможно себе представить полноценную жизнь государства.

«В России даже грёбанную упаковку делать не умеют? Сначала бумагу белить разучились, а теперь это. Вы, блин, совсем с ума сошли? Кто там всё это время во власти такой сидел, что намеренно лишал государство самостоятельности?» — интересуется Михаил В.

Бумага

Часть людей хочет узнать имя и фамилию того человека, кто был ответственным за срыв приказа российского президента об импортозамещении.

«То есть 20 с лишним лет, получается, у руля были временщики, которые уничтожали всё отечественное производство, а тут они же моментально превратились в созидателей. Это даже не сказка, это какой-то бредовый анекдот. Как этим людям, которые такое колоссальное количество времени ничего не делали, сейчас можно верить? Разве они могут что-то взаправду построить?» — задаётся вопросами Андрей С.

Ряд пользователей предлагает простым людям поднапрячься и самим привнести в жизнь страны что-то полезное.

«У нас вечная проблема, что мы всё ждём, когда кто-то что-то сделает, а ещё постоянно критикуем и постоянно недовольны кем-то. А тех, кто реально благое дело молча делает, — их не так много. Задуматься надо каждому над этим. Мы ведь можем, и можем быть первыми в мире, если захотим и переключимся на конструктив и созидание. Давайте каждый вместо критиканства и недовольства зададим самим себе вопрос: «А что хорошего я сделал для развития страны?» — предлагает Maya L.

Другие же парировали это тем, что российский народ и так уже натерпелся от чиновников, которые выжимают из людей, честно работающих на благо Родины, последние соки, но используют при этом бюджетные средства для разрушения суверенитета Российской Федерации.

«Если бы не простой бедный учитель, который на протяжении десятилетий терпит бесконечные унижения, если бы не шахтёр, который гробит здоровье и рискует жизнью, чтобы у страны был уголь, если бы не военнослужащие, которые гибнут в борьбе с нацизмом, тогда не было бы России. Эффективные менеджеры за пару лет эффективно загнали бы наше государство в деревянный макинтош», — уверен Дмитрий В.

Напомним, 15 июня вице-премьер Виктория Абрамченко заявила в интервью РБК о том, что в России работают над созданием отечественной упаковки для продуктов, чтобы у страны появилась возможность заместить импортную.