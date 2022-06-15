Мадрид, 15 июня 2022, 20:52 — REGNUM Мадридский «Реал» достиг полного соглашения с 21-летним нападающим сборной Бразилии Винисиусом Жуниором о продлении контракта. Об этом 15 июня сообщил журналист Фабрицио Романо.

Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор
Agencia de Noticias ANDES

Новое соглашение, по информации источника, будет рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26. В контракте также будет предусмотрена опция о сумме выкупа за 1 миллиард евро.

В прошедшем сезоне Винисиус Жуниор принял участие в 35-ти матчах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился семнадцатью забитыми мячами и десятью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету бразильца 10 (4+6) очков по системе гол+пас в тринадцати встречах.

Винисиус Жуниор выступает за «Реал» с 12 июля 2018 года после перехода из «Фламенго» за 45 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Бразилии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 100 миллионов евро.