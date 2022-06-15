Мадрид, , 20:52 — REGNUM Мадридский «Реал» достиг полного соглашения с 21-летним нападающим сборной Бразилии Винисиусом Жуниором о продлении контракта. Об этом 15 июня сообщил журналист Фабрицио Романо.

Винисиус Жуниор Agencia de Noticias ANDES

Новое соглашение, по информации источника, будет рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26. В контракте также будет предусмотрена опция о сумме выкупа за 1 миллиард евро.

В прошедшем сезоне Винисиус Жуниор принял участие в 35-ти матчах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился семнадцатью забитыми мячами и десятью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету бразильца 10 (4+6) очков по системе гол+пас в тринадцати встречах.

Винисиус Жуниор выступает за «Реал» с 12 июля 2018 года после перехода из «Фламенго» за 45 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Бразилии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 100 миллионов евро.