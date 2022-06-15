Москва, , 20:52 — REGNUM Советник Президента России, глава российского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил в ООН, Совет Европы и другие международные организации и представительства материалы по факту массированных обстрелов жилых кварталов городов в ДНР и в связи с гибелью мирных жителей.

Всего материалы разосланы по двум тысячам адресов, включая зарубежных политиков, дипломатов, журналистов, общественников. Это шестая по счёту подборка свидетельств преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацистских вооруженных формирований против мирного населения.

Данные собраны по факту событий 13 июня, когда украинские военные вели неизбирательный огонь по гражданским объектам из РСЗО и тяжелой артиллерии, выпустив за сутки 620 различных боеприпасов. Целью обстрела стали 13 городов и населенных пунктов, погибли пятеро мирных жителей, свыше 30 были ранены.

«Особый резонанс вызвал обстрел Донецкого Республиканского центра охраны материнства и детства: беременные женщины были вынуждены прятаться в подвалах, а часть врачей и акушеров оставалась под обстрелом с нетранспортабельными новорожденными», — отмечает Телеграм-канал СПЧ РФ.

«Армия Украины бомбардировала жилые кварталы в течение всего дня, хотя украинским властям прекрасно известно, что в подвергшихся обстрелу населенных пунктах нет никаких военных объектов, армейских частей или вооружений, — указано в сопроводительном письме главы СПЧ. — Направляем для изучения информацию, собранную российскими и донецкими правозащитниками, и просим задействовать все свои возможности и влияние для воздействия на украинские власти в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека».

Как сообщало ИА REGNUM, обстрелы украинскими боевиками жилых кварталов Донбасса продолжаются уже восемь лет. Заметной международной реакции на это до сих пор не последовало.

Читайте ранее в этом сюжете: Король Бельгии посетит Румынию с рабочим визитом