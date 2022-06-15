Москва, 15 июня, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Известный актёр Никита Джигурда вступился за комика Максима Галкина, столкнувшегося с массовой критикой после отъезда в Израиль. Об этом 15 июня сообщил портал «‎Вокруг ТВ»‎.

(сс) Чръный человек Джигурда Никита

По мнению артиста, Галкин сделал ряд публичных заявлений ‎«‎на эмоциях», поскольку был недоволен новостями о нём в СМИ: «Я могу оправдывать его тем, что, когда все мировое СМИ валит фейковую информацию, то тонко чувствующий человек, не политик читает и высказывает на эмоциях». Джигурда также добавил, что считает комика действительно талантливым человеком.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, комик Руслан Белый высказался об уехавших из России Максиме Галкине и его супруге Алле Пугачёвой. Белый заверил, что у Галкина не было возможности остаться в России, поскольку он лишился постоянного источника заработка.