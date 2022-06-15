Белград, 15 июня 2022, 21:06 — REGNUM Для Сербии невыгодно покупать газ у Хорватии. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 15 июня.

Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
Mil.ru

По его словам, Сербия готова обсуждать строительство газового интерконнектора через Хорватию, но также она думает о строительстве газопровода, который соединит Сербию и Венгрию.

Вучич уточнил, что Сербию не устраивает цена газа, которую предлагает Хорватия, и поэтому она не заинтересована в поставках голубого топлива с хорватского острова Крк.

«Нас интересуют качество, цена, количество, надежность поставок. Кто лучше всех соответствует условиям, тот и получает деньги от Сербии», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Ранее Вучич заявил о том, что он ожидает поставок российского газа по цене от $360 до $410 за тысячу кубометров.