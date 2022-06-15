Белград, 15 июня, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Для Сербии невыгодно покупать газ у Хорватии. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 15 июня.

Mil.ru Президент Сербии Александр Вучич

По его словам, Сербия готова обсуждать строительство газового интерконнектора через Хорватию, но также она думает о строительстве газопровода, который соединит Сербию и Венгрию.

Вучич уточнил, что Сербию не устраивает цена газа, которую предлагает Хорватия, и поэтому она не заинтересована в поставках голубого топлива с хорватского острова Крк.

«Нас интересуют качество, цена, количество, надежность поставок. Кто лучше всех соответствует условиям, тот и получает деньги от Сербии», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Ранее Вучич заявил о том, что он ожидает поставок российского газа по цене от $360 до $410 за тысячу кубометров.