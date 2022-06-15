Москва, , 20:49 — REGNUM Террористические группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), созданные самими США, по-прежнему активно используются ими для достижения геополитических целей. Об этом 15 июня сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на конференции по вопросам безопасности БРИКС.

Николай Патрушев Kremlin.ru

Патрушев подчеркнул, что Россия активно противодействует международному терроризму, прилагая большие усилия. «Однако они не могут быть эффективными без подключения всего международного сообщества и создания широкого антитеррористического фронта», – сказал он на конференции.

Также Патрушев отметил, что террористические движения, созданные американцами, являются лишь инструментом западных стран «в арсенале гибридных войн», и добавил, что Россия вновь выражает желание сотрудничать с другими странами на контртеррористическом направлении.

Секретарь Совета безопасности подчеркнул, что, несмотря на заметное ослабление влияния террористов в Сирии и Ираке, они все же продолжают свою губительную деятельность, меняют тактику и расширяют активность на новых направлениях.

В их деятельность все больше вовлекается молодежь. Идет сращивание, отмечает Патрушев, террористического подполья с «наркобизнесом, торговцами оружием, людьми и органами».

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