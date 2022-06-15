15 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Киев должен будет вести переговоры с Москвой после установления режима прекращения огня.

Мирослава Романенко, , 21:39 — REGNUM Киев должен будет вести переговоры с Москвой после установления режима прекращения огня. Об этом 15 июня заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Военная спецоперация на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Эммануэль Макрон En.kremlin.ru

«Наступит день, когда мы поможем Украине выстоять, когда будет установлен режим прекращения огня, мы должны будем начать вести переговоры. Президент Украины и члены правительства должны будут вести переговоры с Россией», — сказал он.

Французский лидер также добавил, что в этот день Европейский союз также будет «сидеть за столом этих переговоров, чтобы выступить гарантами безопасности».

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что некоторые страны ЕС уже были гарантии Минских соглашений, однако итог всем известен.

«Минские соглашения тоже подписывали. А толку?» — задался вопросом Sergey.

«Чем ближе зима…» — добавил Andy969.

«А вы (европейцы) что забыли за этим столом?» — недоумевает один из участников обсуждения.

«Может, сразу с хозяевами Зеленского разговаривать? Зачем нам эта марионетка?» — задался вопросом Виктор.

«Они (Европа) уже были за столом переговоров. Когда Германия капитуляцию подписывала», — с сарказмом добавил Дмитрий.

«Сначала капитуляция, потом разговоры», — отметил Александр.

«Это Россия будет решать, а не ваши недружественные страны…» — написала Алиса Р.

«Макрону бы надо подумать, что именно сейчас он делает для мира на Украине. Донбасс от его оружия погибает», — пишет Анна А.

«Они сидели за столом переговоров так называемых Минских соглашений. Никаких договоров, только полная капитуляция киевского режима! Договариваться и соблюдать достигнутые договорённости надо было раньше», — комментирует Natali.

«Россия на переговоры не пойдёт… Это будет использовано для перегруппировки и новой накачки вооружением», — отреагировал Alexander.

«Нацистский режим Зеленского надо судить, а не договариваться. Время для переговоров прошло. А Макрон все мечтает о лаврах миротворца. Европейцы нагло влезли на русские земли и еще лезут за стол переговоров решать судьбу русских земель», — написал Серега.

«Ну в этот раз Европа пусть постоит в сторонке, уже их слушать никто не будет», — отметила Anna A.

«Он хотел сказать о капитуляции?» — поинтересовался Viktori.

«Украина вернется в Россию, и не надо никаких лишних переговоров. Не переживай, Макрон», — прокомментировал SvetОr.

«С кем договариваться? С 2014 года Украина сформировала такое государство, которое не может одновременно сосуществовать с Россией. Для существования современной Украины не должна существовать Россия и наоборот», — считает Ártem.

«У меня у одного дежавю? Януковича кинули, Минские соглашения кинули и вот опять? Есть такая индийская изба, ФИГ ВАМ называется», — добавила Zима.

«Переговоры ещё заслужить надо. Капитуляцией», — отметила Людмила.

«Минск-то уже забыли гаранты мира», — с сарказмом написала Елена Т.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Зима… подкрадывается. Начали головой думать, а не задницей, которая скоро замерзать будет», — отметил Александр С.

«Если бы Зеленский был вменяемым, с ним бы уже все обсудили и пришли к соглашению. Однако клоун ставший фюрером, просто неадекватен», — отметил ST80S SI.

«Почему-то кажется, что уже не Зеленский будет вести переговоры», — пишет Натали.

«Макрон уже появился на «Миротворце»?» — поинтересовалась Елена.

«Потихоньку начинается слив Украины, и дальше будет интересней и интересней», — подытожил Романыч.