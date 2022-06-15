Салехард, , 20:42 — REGNUM В Тюменской области уменьшится число переселенцев из Ямало-Ненецкого округа по программе «Сотрудничество». Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Главного управления строительства Тюменской области Сергей Бауэр «Тюменской линии».

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В 2022 году 653 семьи из ЯНАО получат социальные выплаты на приобретение первичного жилья в Тюменской области на общую сумму три миллиарда рублей.

«В 2021 году выплаты были предоставлены 828 семьям ЯНАО на сумму 2,2 миллиарда рублей. Снижение количества получателей в 2022 году по сравнению с 2021 годом произошло из-за увеличения стоимости квадратного метра жилья, используемого для расчёта размера социальной выплаты, более чем на 45%», — пояснил Сергей Бауэр.

Отмечается, что правом на получение социальной выплаты на жильё имеют граждане, проживающие в ЯНАО, имеющие общую продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера не менее 15 лет. При этом у них не должно быть жилья в других регионах России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финансируется межрегиональная программа «Сотрудничество» ХМАО и ЯНАО, которые перечисляют в бюджет Тюменской области налог на добычу полезных ископаемых и часть налога на прибыль организаций. Из общей копилки финансируются совместные проекты по строительству межрегиональных дорог, субсидированию пассажирских и авиаперевозок и другое.

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