Бухарест, , 20:38 — REGNUM Король Бельгии Филипп посетит Румынию с рабочим визитом в пятницу, 17 июня. Об этом сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, в ходе своего пребывания в Бухаресте бельгийский монарх встретится с румынским премьер-министром Николае Чукэ и представителями парламента страны.

Кроме того, на авиабазе им. Михаила Когэлничану в уезде Констанца король Филипп проведет консультации с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и пообщается с бельгийским контингентом из состава сил быстрого реагирования НАТО.

«В условиях напряженности на Украине и необходимости укрепления границ Североатлантического альянса Бухарест и Брюссель должны активизировать свое сотрудничество в оборонной и экономической сфере, и приезд номинального главы бельгийского государства открывает для Румынии и Бельгии новые перспективы», — говорится в заявлении администрации румынского президента.

Предполагается, что визит бельгийского короля в Румынию продлится до 18 июня.

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