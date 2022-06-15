Небензя заявил, что ВСУ усилили обстрелы гражданского населения Донбасса
Нью-Йорк, США, 15 июня, 2022, 20:32 — ИА Регнум. ВСУ стремятся нанести как можно больше вреда мирным жителям, проводя обстрелы Донбасса. Об этом 15 июня журналистам сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Он заявил, что в последнее время обстрелы гражданского населения в Донбассе со стороны ВСУ участились. Также он подчеркнул, что это не принесет Киеву никакого военного преимущества, так как Донецк не находится на линии соприкосновения, в районе обстрелов нет военных объектов.
Российский дипломат отметил, что украинский президент Владимир Зеленский лицемерит, утверждая, будто бы «Киев не заинтересован в обстрелах гражданских лиц». Факты говорят совсем о другом.
Постпред России при ООН добавил, что последние обстрелы украинскими боевиками Донецка являются еще одним ужасным преступлением, совершенным «агонизирующим киевским режимом».