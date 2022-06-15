Нью-Йорк, США, 15 июня, 2022, 20:32 — ИА Регнум. ВСУ стремятся нанести как можно больше вреда мирным жителям, проводя обстрелы Донбасса. Об этом 15 июня журналистам сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Russiaun.ru Василий Небензя

Он заявил, что в последнее время обстрелы гражданского населения в Донбассе со стороны ВСУ участились. Также он подчеркнул, что это не принесет Киеву никакого военного преимущества, так как Донецк не находится на линии соприкосновения, в районе обстрелов нет военных объектов.

Василий Небензя «Украинские военные намеренно целятся по гражданским районам и инфраструктуре, больницам, рынкам и жилым кварталам, это свидетельствует о том, что целью Киева является нанесение гражданским лицам как можно большего ущерба».

Российский дипломат отметил, что украинский президент Владимир Зеленский лицемерит, утверждая, будто бы «Киев не заинтересован в обстрелах гражданских лиц». Факты говорят совсем о другом.

Василий Небензя «Траектории ракет свидетельствуют, что они выпущены с территорий под контролем киевского режима. Это именно те типы вооружений, которые были переданы Киеву западными спонсорами».

Постпред России при ООН добавил, что последние обстрелы украинскими боевиками Донецка являются еще одним ужасным преступлением, совершенным «агонизирующим киевским режимом».