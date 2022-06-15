Москва, , 20:24 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна не должна нарушать санкции, введенные Западом против России, но работа с Россией продолжается без их нарушения. «Санкции есть санкции. Тем более мы получаем уведомления о вторичных санкциях со стороны Запада», сказал он.

Эмблема ОДКБ

Это заявление прокомментировал главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров:

«ЕАЭС и ОДКБ как целое — умерли. И убил их Казахстан. Ибо санкции Запада против России, под которыми подписался и братский «союзник» Казахстан, будут вечными. И они — не совместимы с союзничеством в рамках ЕАЭС и ОДКБ.

Теперь наблюдаем, как долго бюрократия ЕАЭС и ОДКБ будут изображать жизнь.

Для чего? Ровно для того же, для чего ЕАЭС и ОДКБ создавались — для эксплуатации ресурсов России. Даже двустороннее донорство России в рамках этих организаций будет не более чем двусторонним донорством, пока Запад не потребует от реципиентов его прекращения. Но замены не даст. И отказники и отщепенцы от России в пользу Запада будут наказаны самим Западом.