Сочи, Краснодарский край, , 20:20 — REGNUM 31-летний фланговый атакующий защитник «Сочи» и сборной России Сергей Терехов может продолжить карьеру в московском ЦСКА. На данный момент «красно-синих» возглавляет экс-наставник «Сочи» Владимир Федотов.

ЦСКА

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Сергей Терехов принял участие в 25-ти турах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также латераль получил шесть желтых и одну красную карточки.

Сергей Терехов выступает за «Сочи» с 1 июля 2021 года после перехода из «Оренбурга» за 335 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость 31-летнего россиянина, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1,8 миллиона евро.