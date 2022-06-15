Тунис, 15 июня 2022, 20:20 — REGNUM Аэропорты Туниса отменяют рейсы 16 июня из страны из-за общенациональной забастовки, объявленной крупнейшим профсоюзом республики — Всеобщим Тунисским объединением труда. Об этом 15 июня сообщило агентство Reuters, ссылаясь на слова официального представителя профсоюза Ваджиха Зиди.
По словам профсоюзного деятеля, отменены также будут и рейсы круизных лайнеров.
Напомним, Всеобщее Тунисское объединение труда оказывают сильное влияние на политические решения в стране. 23 мая оно отказалось участвовать в так называемом национальном диалоге, который ранее объявил президент Туниса Каис Саид, из-за того, что к нему не допустили гражданские политические партии.
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