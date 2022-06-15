Санкт-Петербург, , 20:11 — REGNUM 35-летний российский голкипер «Зенита» Михаил Кержаков останется в санкт-петербургском клуб до конца следующего сезона. О продлении контракта было объявлено сегодня, 15 июня.

Михаил Кержаков Алексей Колчин © ИА REGNUM

Новое соглашение Михаила Кержакова с «сине-бело-голубыми» рассчитано до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость вратаря, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 600 тысяч евро.

Михаил Кержаков выступает за «Зенит» с 1 июля 2015 года после перехода из махачкалинского «Анжи» на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Михаил Кержаков сыграл в девятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых пропустил пятнадцать мячей. Также голкиперу удалось семь раз сохранить ворота в неприкосновенности.