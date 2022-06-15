София, , 20:10 — REGNUM Сразу 120 депутатов Народного собрания (НС) Болгарии внесли в аппарат высшего законодательного органа страны проект постановления о досрочной отставке спикера парламента Николы Минчева. Об этом 15 июня сообщает БНР.

Отставка

По официальной информации, свои подписи под указанным документом поставили представители «Есть такой народ», «ГЕРБ», «ДПС» и «Возрождение». Как утверждают авторы инициативы, Минчев «не справляется с возложенными на него обязанностями и дискредитирует работу структуры в целом».

Согласно парламентскому регламенту, четыре указанные партии имеют необходимое большинство голосов в соответствующих комитетах, что позволяет НС приступить к рассмотрению этого предложения на ближайшем заседании.

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