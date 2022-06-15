Пласт, Челябинская область, , 20:07 — REGNUM Челябинский облсуд ужесточил приговор жителю Магадана, осуждённому за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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18 октября суд Пласта назначил ему девять лет в колонии особого режима. Ранее, в 2008 году, подсудимый уже был осуждён за подобное преступление и его судимость не погашена. Защита настаивала на переквалификации преступления на менее тяжкий состав и на соответствующем снижении срока наказания. А прокурор требовал усилить приговор, так как изначальный срок был назначен ниже низшего предела.

В итоге суд согласился с прокуратурой. Наказание гражданину усилили до 12 лет колонии особого режима.