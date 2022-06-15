Пласт, Челябинская область, 15 июня, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Челябинский облсуд ужесточил приговор жителю Магадана, осуждённому за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

ElIndignado653 Нет наркотикам

18 октября суд Пласта назначил ему девять лет в колонии особого режима. Ранее, в 2008 году, подсудимый уже был осуждён за подобное преступление и его судимость не погашена. Защита настаивала на переквалификации преступления на менее тяжкий состав и на соответствующем снижении срока наказания. А прокурор требовал усилить приговор, так как изначальный срок был назначен ниже низшего предела.

В итоге суд согласился с прокуратурой. Наказание гражданину усилили до 12 лет колонии особого режима.